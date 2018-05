Ibi18, Sonego al Centrale regola in tre set Mannarino: «E' stato pazzesco»

di Alessandro Di Liegro

Come un sogno, più di un sogno: il debutto di Lorenzo Sonego agli Internazionali Bnl d'Italia è stato come aveva sperato dopo aver vinto le qualificazioni. Al Centrale, con tutto il tifo a suo favore, in rimonta. Adrian Mannarino, francese numero 25 della classifica Atp si è sciolto, sotto il sole di mezzogiorno, ai colpi del neo 23enne che durante il corso del match ha trovato sempre più confidenza con i suoi colpi e con il suo tennis. Inizio difficile per Sonego, apparso forse timoroso, sicuramente emozionato, con 3 game a sfavore e un 4 a 1 iniziale che ha guidato a un 6-2 che legittimava il dominio in campo del francese, non certo avvezzo alla terra rossa, ma che riusciva meglio di Sonego a costruirsi i punti. Solido dalla riga di fondo è riuscito a imporre il proprio gioco, nonostante un recupero finale di Sonego che ha provato a ad aprirsi gli angoli.



«È stato pazzesco. Sognavo di giocare sul Centrale, si è creata un'atmosfera fantastica». Emozionatissimo Lorenzo Sonego, ripercorre i momenti del match che l'ha visto vincitore. «L'avevo preparata bene. Il primo set non sono riuscito a esprimermi al meglio, perché il mio avversario ha giocato un grandissimo tennis. Man mano, andando avanti, mi sono caricato parecchio e ho trovato variazioni che gli favano fastidio. Alla fine sono riuscito a portare partita al terzo e a vincere».



Questa vittoria, Sonego, la inseguiva da tre anni, dalle sue prime pre-qualificazioni al Foro Italico: «Il primo anno l'ho sfiorata contro Sousa ma non avevo abbastanza esperienza per fare risultato. Oggi sono più consapevole, convinto, entro in campo per dare il massimo e divertirmi». È già tempo di pensare al prossimo incontro e al secondo turno, già raggiunto quest'anno in Australia: «Non penso a chi dovrò incontrare, è uguale. È già bellissimo essere qua e giocare il secondo turno è magnifico. Entrerò in campo come in tutte le altre partite. Ci sono giocatori di grandissimo livello ed esperienza. Non ho niente da perdere, devo divertirmi e lottare su tutti i punti».

Il secondo set vede Sonego cambiare atteggiamento e mostrarsi più aggressivo e concentrato. Subito un break per il 3-2 nel secondo set, grazie a una straordinaria risposta di dritto a sventaglio sul servizio da sinistra di Mannarino. Dopo il 4 a 2, controbreak per Mannarino che porta al tie break, con uno straordinario Sonego che vince 7-4, spinto dal rombo del Centrale che accompagna i suoi punti vincenti con un boato sempre più forte.Rovesci vincenti, ace a 200km/h, Sonego prosegue nel controllo della partita anche nel terzo set, con l'azione di Mannarino che pian piano scema non risultando più efficace col proseguire dell'incontro. Non c'è storia: il break sul 2 a 1 è stato il momento clou dell'incontro, con Sonego che si è trovato sul 5-3 a servire per il match. Nonostante qualche nervosismo di troppo, dovuto all'emozione (un doppio fallo che stava costando il controbreak) Sonego porta a casa il match. La realtà, talvolta supera i sogni.

