Ibi19, presentato il torneo al Foro Italiaco: wild card a Berrettini, Seppi, Sonego, Errani, V. Williams e Azarenka

Tutto pronto per la 76esima edizione degli internazionali BNL d’Italia, che si svolgerà dal 6 al 19 maggio al Parco del Foro Italico a Roma. Il torneo è stato presentato in mattinata presso lo Stadio Centrale alla presenza tra gli altri di Diego Nepi (direttore operativo della manifestazione), Angelo Binaghi (Presidente FIT), Roberto Fabbricini (membro del CTG degli Internazionali), Carlo Mornati (segretario generale Coni e membro del CTG degli Internazionali), Francesco Soro (Presidente Sportcast)e Marzio Perrelli (executive vice presidente di SkySport).



PROGRAMMA

Si comincia domani con le pre-qualificazioni con un boom di 20.250 iscritti. Da domenica 12 maggio, invece, ci saranno i primi incontri del Main Draw: le finali sono in programma dal 19 maggio. I numeri sono da record: la biglietteria è cresciuta dell'11%, con un incasso già stimato intorno ai 10 milioni di euro. Insomma, l'80% dell'obiettivo che la Federtennis si era prefissata. «Abbiamo ancora posti liberi sul Centrale - dice il presidente Angelo Binaghi -. Questo significa che la massima affluenza passa per gli altri campi e che la gente si sta evolvendo. Non segue i grandi campioni ma si sta appassionando a tutto il torneo. Avremo tanti italiani in campo con ottime chance».



WILD CARD

Annunciate le Wild Card: al Foro Italico andranno a Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. «Se Seppi entrerà di diritto in tabellone - spiega Binaghi - e ci sono molte chance, la sua wild card sarà assegnata attraverso le pre-qualificazioni così come il quarto e ultimo invito». Nel torneo femminile wild card a Sara Errani, mentre i restanti due inviti per il tabellone principale saranno assegnati mediante le pre-qualificazioni. Wild card anche per Azarenka e Venus Williams. Insomma, non solo Fabio Fognini reduce dal successo a Montecarlo. Grande attesa, ovviamente, per Rafa Nadal e Nole Djokovic, mentre per Roger Federer «bisognerà attendere - dice Binaghi - il torneo di Madrid, anche se preferisco concentrarmi sui dati della biglietteria e sulla tendenza positiva dopo la vittoria di Fognini a Montecarlo».



NOVITA’

La capienza della Grand Stand Arena è stata aumentata di 1.500 posti, ma si giocherà ovviamente anche sullo storico campo Nicola Pietrangeli. «Il torneo è uno dei più apprezzati al mondo - spiega Roberto Fabbricini di Sport e Salute -. Vorrei ringraziare tutti coloro che stanno lavorando ininterrottamente da settimane. Il Foro Italico è un gioiello che il mondo ci invidia». Un concetto, quello di "Roma ombelico dello sport mondiale", espresso anche dal Segretario generale del Coni, Carlo Mornati. La copertura mediatica sarà come sempre totale: quest'anno, inoltre, l'accordo tra Sky e Supertennis. Per il tredicesimo anno consecutivo, BNL Gruppo BNP Paribas sarà il title sponsor del torneo: per l'edizione 2019, BNL devolverà 50 euro alla fondazione Telethon per ogni ace realizzato sul Centrale.



