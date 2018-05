Internazionali, gatto invade il campo durante un match di doppio sul Pietrangeli

di Luisa Mosello

Avrà avuto sette vite, anzi forse 75 come il numero delle edizioni degli Internazionali, il gatto che ieri ha fatto irruzione al Foro Italico. Nulla di strano, si potrebbe obiettare, i mici romani son dei girandoloni e il villaggio del tennis offre parecchi spazi verdi su cui poter scorazzare in libertà. Peccato però che il gattone bianco e tigrato, quello tipico bicolore di razza europea, per la sua scorribanda evesse scelto il campo Pietrangeli dove in quel momento si stava giocando il doppio fra il polacco Lukasz Kubot e il brasiliano Marcelo Melo contro i tennisti colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah Maksoud.



Il micio è entrato in campo a grande velocità, come una saetta attraversando l'area in in pochi istanti vicinissimo alla rete proprio nel momento in cui Melo stava preparando lo smash. E quindi rischiando davvero di essere colpito dalla pallina che in queste situazioni diventa simile a un proiettile. Il rischio poteva esserci anche per i tennisti che avrebbero potuto inciamparvi e cadere rovinosamente. Per fortuna, per l'innata audacia e fortuna dei gatti, è andato tutto bene: il felino amante delle racchette è riuscito a evitare il peggio e dopo questa passeggiata col brivido è uscito come se nulla fosse.



























Un post condiviso da Tennis TV (@tennistv) in data: Mag 18, 2018 at 6:22 PDT

