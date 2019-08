Tegola per l'Italia: Melli non ce la fa, salta i Mondiali

La tegola, tanto temuta, è arrivata. Nicolò Melli non parteciperà al Mondiale di basket che si svolgerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. L'azzurro, operatosi al ginocchio il 27 giugno, fa sapere la Federbasket, non riuscirà a recuperare in tempo per aggregarsi alla squadra. Una rinuncia importante per Meo Sacchetti, che dovrà fare a meno di uno dei suoi tre Nba - l'azzurro è da poco entrato a far parte del roster del New Orleans Pelicans – e spera di non dover rinunciare anche a Danilo Gallinari, ancora fermo dopo l'operazione d'urgenza per l'appendicite.



Italia, la corsa verso il mondiale è a ostacoli



Intanto, dopo due giorni di riposo, i 15 convocati dal ct azzurro si sono ritrovati stamani al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa di Roma per proseguire la preparazione. Oggi doppia seduta di allenamento, domani, mercoledì 14 agosto, è in programma uno scrimmage contro il Venezuela, già affrontato e battuto sabato scorso nella Verona Basketball Cup. Le sessioni di allenamento a Roma saranno a porte chiuse. Nel giorno di Ferragosto, la squadra volerà alla volta di Atene per giocare il Torneo dell'Acropolis dal 16 al 18 agosto contro Grecia, Serbia e Turchia, in questo ordine.





