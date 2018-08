Golfista in fin di vita, l'ultimo abbraccio alle figlie commuove il web

Jarrod Lyle, 36 anni, golfista professionista australiano, ha annunciato che non può più continuare con il trattamento contro una forma acuta di leucemia, una malattia che lo ha colpito 20 anni fa.



La foto su Instagram lascia poco spazio alla speranza. Nel post lo si vede in un letto d’ospedale stringere a sé per l’ultima volta la moglie e una delle due bambine. Si sforza di sorridere davanti a loro e a un destino atroce.



Lyle aveva superato la sua malattia per la seconda volta nel 2015, poi ha subito un'altra ricaduta e da allora ha praticato vari trattamenti e chemioterapie.



Poco dopo questo scatto, Jarrod Lyle è stato sottoposto a un ciclo di cure palliative che renderanno più lieve il male.

