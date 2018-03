L'atleta allatta la figlia negli spogliatoi durante l'intervallo, la foto fa impazzire il web

Su Leggo una foto decisamente di successo, diventata virale sul web dopo essere stata scattata all'interno di uno spogliatoio di una squadra di hockey femminile. Già, perché una delle atlete, la neo-mamma Serah Small, aveva dedicato il tempo dell'intervallo ad allattare la figlia, un'attività decisamente insolita in un gruppo sportivo femminile.



La canadese Serah, 24 anni, è una giocatrice semiprofessionista di hockey, che lavora come insegnante e da un mese e mezzo è mamma della piccola Ellie. Se fare la mamma è un lavoro a tempo pieno, immaginiamoci anche conciliare gli impegni lavorativi e quelli sportivi nella squadra delle Grovedale Vipers. Per questo, dovendo allattare la figlia, la ragazza ha deciso di sfruttare ogni singolo ritaglio di tempo, pur di non rinunciare ad una sfida importante: il richiamo del campo, anche alla luce della recente gravidanza, era troppo forte. Alla CBC, Serah ha spiegato: «Come hanno reagito le mie compagne? Come se niente fosse, stavamo preparando una partita di torneo. Sono fiera di questa foto, il seno ha una connotazione sessuale nella società ma è una visione distorta, sbagliata».

