L'Italia è campione d'Europa, sconfitta la Spagna 9-8 dopo i rigori

C'è un'Italia del pallone che vince: è quella del beach soccer, laureatasi campione d'Europa ad Alghero grazie al successo in finale contro la Spagna per 9-8 dopo i rigori (il match era finito 2-2). Un successo giunto al termine di un percorso netto. Quattro gare, altrettante vittorie, contro i campioni d'Europa in carica della Russia, due nazionali di primo piano come Bielorussia e Ucraina e infine le Furie Rosse. Fino a conquistare il secondo titolo continentale nella storia azzurra, a 13 anni di distanza dal precedente.





<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">๐Ÿ† <a href="https://twitter.com/hashtag/ITALIA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ITALIA</a> ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น <a href="https://twitter.com/hashtag/CAMPIONE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CAMPIONE</a> d’<a href="https://twitter.com/hashtag/EUROPA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EUROPA</a>!!!!!! ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ<br>๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป<br><br>Ad <a href="https://twitter.com/hashtag/Alghero?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Alghero</a> l’<a href="https://twitter.com/hashtag/ITALBEACH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ITALBEACH</a> ๐ŸŒž supera la <a href="https://twitter.com/hashtag/Spagna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Spagna</a> ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ai rigori (tempi regolamentari 2-2) e vince l’<a href="https://twitter.com/hashtag/Euroleague?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Euroleague</a>!!!!<a href="https://twitter.com/hashtag/Euro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Euro</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BeachSoccer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BeachSoccer</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ItaliaSpagna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ItaliaSpagna</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Azzurri?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Azzurri</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Nazionale?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Nazionale</a> <a href="https://t.co/CxbVQlczOL">pic.twitter.com/CxbVQlczOL</a></p>— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) <a href="https://twitter.com/Vivo_Azzurro/status/1038863258256596998?ref_src=twsrc%5Etfw">9 settembre 2018</a></blockquote>

