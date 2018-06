Le Castellet, Hamilton trionfa davanti a Verstappen, terza la Ferrari di Raikkonen

Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Francia e torna in testa al mondiale di F1 scavalcando in classifica il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. L'inglese della Mercedes domina incontrastato dal primo giro sfruttando anche il contatto alla prima curva tra Vettel e il compagno di squadra Valtteri Bottas che devono ripartire dalle ultime due posizioni e in pratica escono dalla lotta per il podio. Hamilton conquista così senza sudare troppo la terza vittoria stagionale, la 65esima in carriera. Alle spalle del 33enne di Stevenage l'olandese della Red Bull Max Verstappen e il finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen che vince un duello appassionante con la seconda Red Bull dell'australiano Daniel Ricciardo. Quinto posto per Vettel, che rimonta posizioni su posizioni e limita i danni in ottica mondiale: Hamilton torna al comando con 145 punti, contro i 131 del ferrarista. Sesto posto per il danese della Haas Kevin Magnussen, davanti a Bottas. A completare la top ten lo spagnolo della Renault Carlos Sainz, che precede il compagno di scuderia, il tedesco Nico Hulkenberg e il monegasco della Sauber Charles Leclerc.



Ordine d'arrivo del Gran Premio di

Francia di Formula 1:



1 Lewis Hamilton (Ger/Mercedes) 1h30m11.385s

2 Max Verstappen (Ola/Red Bull) 7.090s

3 Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 25.888s

4 Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 34.736s

5 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1m01.935s

6 Kevin Magnussen (Dan/Haas) 1m19.364s

7 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1m20.632s

8 Carlos Sainz (Spa/Renault) 1m27.184s

9 Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1m31.989s

10 Charles Leclerc (Fra/Sauber) 1m33.873s

11 Romain Grosjean (Fra/Haas) 1 giro

12 Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) 1 giro

13 Marcus Ericsson (Sve/Sauber) 1 giro

14 Brendon Hartley (Nzl/Toro Rosso) 1 giro

15 Sergey Sirotkin (Rus/Williams) 1 giro

16 Fernando Alonso (Spa/McLaren)

17 Lance Stroll (Can/Williams)





Mondiale piloti:

1 Lewis Hamilton 145

2 Sebastian Vettel 131

3 Daniel Ricciardo 96

4 Valtteri Bottas 92

5 Kimi Raikkonen 83

6 Max Verstappen 68

7 Nico Hulkenberg 34

8 Fernando Alonso 32

9 Carlos Sainz 28

10 Kevin Magnussen 27

11 Pierre Gasly 18

12 Sergio Perez 17

13 Esteban Ocon 11

14 Charles Leclerc 11

15 Stoffel Vandoorne 8

16 Lance Stroll 4

17 Marcus Ericsson 2

18 Brendon Hartley 1



Mondiale costruttori:

1 Mercedes 237

2 Ferrari 214

3 Red Bull/Renault 164

4 Renault 62

5 McLaren/Renault 40

6 Force India/Mercedes 28

7 Haas/Ferrari 27

8 Toro Rosso/Honda 19

9 Sauber/Ferrari 13

10 Williams/Mercedes 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA