Il Palaverde esplode: Imoco Conegliano campione d'Italia Tutte le protagoniste

di Alberto Duprè e Luca Anzanello

VILLORBA - A far esplodere il Palaverde non poteva che essere Samanta Fabris mettendo giù l'ultimo pallone che ha dato il secondo scudetto all'Imoco Conegliano. L'opposto croata alla fine ha messo a terra 31 punti compresi i 4 ace che hanno spaccato la partita nel quarto set.



Il primo pensiero di Samanta è per i fantastici tifosi delle pantere: «Abbiamo superato tutte le difficoltà che la stagione ci ha presentato compresa la lunga serie di infortuni che ci ha bersagliato in maniera impressionante. Siamo state però brave a rimanere sempre unite assieme allo staff e alla società che ci è sempre stata a fianco quando ce n'era bisogno. Vincere davanti al nostro pubblico poi è stupendo, i tifosi ci hanno spinto a dare il massimo. Siamo una squadra unica e nei momenti difficili ognuna ha dato qualcosa in più per sopperire alle assenze. Adesso per due giorni ci godiamo questa vittoria e poi ci concentreremo sulla Final Four di Champions League perché vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi». Ti sei resa conto dal campo che hai messo a segno ben 31 punti? «Onestamente non mi interessa molto, oggi contava solo vincere lo scudetto. Senza le mie compagne non potrei fare tanti punti quindi devo ringraziare loro, comunque 31 punti non sono male dai...». Quanti ace volevi fare (6 totali e 4 di fila nel quarto)? «L'unico pensiero era quello di chiudere la partita il prima possibile e nel quarto parziale ho preso fiducia servendo in maniera efficace». C'è stato un momento particolare nel quale avete capito di avercela fatta a portare a casa il tricolore? «Fin dal riscaldamento si respirava un'aria positiva nell'ambiente, eravamo in piena fiducia e siamo partite con il piede giusto vincendo i primi 2 set. Nel terzo eravamo riuscite a recuperare il break ma è stata più brava Novara a chiudere, poi non c'è più stata storia e nel quarto abbiamo schiacciato sull'acceleratore facendo capire che nessuno poteva rovinarci la festa in casa nostra».



Un'altra grande protagonista è stata il libero Monica De Gennaro ormai un'abitudine da quando veste la casacca dell'Imoco. E infatti Moki è stata tra le prime ad essere osannate dai tifosi gialloblù. Quali sono le prime sensazioni di questo fantastico scudetto? «È stato stupendo vincere nel nostro palazzetto davanti ai nostri tifosi che anche questa volta sono stati la nostra arma in più. Abbiamo fatto davvero un capolavoro in questi playoff, ci siamo divertite in campo facendo vedere il nostro gioco e penso che la superiorità sia stata netta soprattutto in questa gara 4. La dedica è per le mie compagne di squadra e per la mia famiglia. Abbiamo un gruppo stupendo che si è stretto ancora di più facendo quadrato nei momenti di difficoltà». La centrale Laura Melandri, 8 punti alla fine a referto, commenta incredula: «Non sto capendo niente dalla felicità. Siamo state bravissime, un grazie a tutti di cuore a chi ci è stato vicino in questa stagione che vogliamo chiudere nel migliore dei modi concentrandoci sulla coppa».



