Leonardo Pontarollo campione italiano junior in Val di Sole

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Leonardo Pontarollo è il nuovo campione italiano junior della canoa fluviale specialità discesa sprint. Il figlio d’arte del campione della Valbrenta Robert Pontarollo, vincitore tra gli altri allori di ben cinque Coppe del Mondo, si è aggiudicato il titolo italiano junior sulle acque del fiume Noce, a Caldes, in Val di Sole.

Nello splendido scenario trentino si sono contesi il titolo tricolore i migliori canoisti d’Italia, impegnati nel tratto di 500 metri che dal ponte delle Contre conduce fino alla ‘rapida del castello’, un canalone con difficoltà di 4° grado sovrastato dal duecentesco castello di Caldes. Leonardo Pontarollo, cresciuto nel Valbrenta Team, ora portacolori della società C. Nautico Caldonazzo, con qualche soddisfazione anche nella canoa olimpica, grazie ad uno sprint portentoso al termine di una gara senza sbavature, si è aggiudicato il titolo italiano junior di discesa sprint davanti al ligure Francesco Ciotoli (Shock Wawe Sports) e medaglia di bronzo per Marco Iannotta (Canoa Club Pescantina). Ai piedi del podio l’atleta Alberto Migliosi (G.Canoe Terni).



