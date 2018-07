Canoa, Leonardo Pontarollo campione italiano in Val di Sole

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. La giovane promessa della canoa fluviale, Leonardo Pontarollo, forgiato sulle acque del Brenta, ha conquistato il titolo italiano della canoa nella specialità discesa sprint. A Mezzana, nel Trentino, in Val di Sole, nel selettivo campo di slalom sul Noce, si sono svolte le gare del Campionato Italiano di discesa e slalom. Nella gara del K1 di discesa sprint l’atleta della Valbrenta Leonardo Pontarollo, figlio d’arte del campione Robert, neo portacolori del team Caldonazzo, dopo aver conquistato 20 giorni fa a Caldes il titolo giovanile, si è aggiudicato il titolo italiano nella categoria più prestigiosa al termine di uno sprint fantastico in 1.00.840. Alle sue spalle, medaglia d’argento, un altro atleta della Valbrenta, Davide Maccagnan (Vigili del Fuoco) in 1.02.790 e medaglia di bronzo Andrea Bernardi (Cus Pavia) in 1.03.140.

Davide Maccagnan ha concesso il bis salendo sul podio e conquistando un’altra medaglia d’argento anche nella gara di discesa classica, alle spalle del campione italiano Andrea Bernardi e precedendo Francesco Ciotoli (Shock Wave).

Una prestazione d’alto livello per gli atleti della Valbrenta che fanno ben sperare per il futuro della canoa fluviale in tutti i prossimi appuntamenti della stagione agonistica.

