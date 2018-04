Liegi-Bastogne-Liegi, Bettiol cade e investe una donna del pubblico

di Francesca Monzone

Brutta caduta per Alberto Bettiol a 100 chilometri dal traguardo della Liegi-Bastogne-Liegi, la classica Monumento che si sta correndo in queste ore in Belgio. Il ventiquattrenne toscano sarebbe finito a terra dopo aver investito una donna del pubblico ferma sul ciglio della strada. La dinamica ancora non è chiara perché in quel momento le telecamere erano sul gruppo e sui fuggitivi e non su quel tratto di strada. Da quanto si è potuto vedere dalle telecamere dell’elicottero, Bettiol era a terra ed è stato fatto rialzare subito dai tecnici della sua ammiraglia. Poco più indietro a terra c’era anche una donna soccorsa dai medici dell’organizzazione. Da parte degli organizzatori ancora non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale sull’incidente.

