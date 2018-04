Thomas Ceccon a 17 anni vince 2 titoli italiani agli Assoluti di nuoto

di Vittorino Bernardi

CREAZZO/SCHIO - Forse è nata una nuova stella del nuoto nazionale. I campionati Italiani Assoluti primaverili in vasca lunga di Riccione hanno premiato lo scledense Thomas Ceccon, classe 2001: il portacolori della società Leosport Creazzo ha conquistatodue ori (titoli italiani) e un bronzo in tre giorni: prima il 3. posto nei 50 metri dorso, mercoledì l’oro e il titolo italiano nei 100 dorso con il tempo di 53''94 (27''80 ai 50), settima prestazione mondiale stagionale, e giovedì il secondo oro e il secondo titolo nazionale nei 200 misti in 2'00''43.



Thomas Ceccon con il suo fisico di 197 centimetri, ancora da formare a livello muscolare, è un talento poliedrico del nuoto italiano che dopo aver dominato i Criteria Nazionali dello scorso anno, a Riccione negli ultimi giorni si è imposto con la grinta del campione per qualità tecniche, interessanti anche a livello assoluto. Acquaticità e cura dei particolari sono le armi di un atleta tutto da scoprire, ma che promette scintille in vasca. Ha iniziato a nuotare per la Leosport Creazzo all’età di 9 anni ed è allenato da Alberto Burlina, assistito da Anna Vallarsa. Il giovane campione scledense in agosto sarà chiamato alla prova di maturità in Scozia negli Europei Senior a Glasgow (3-9 agosto) sui 100 dorso e i 200 misti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA