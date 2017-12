Filippo Magnini si ritira: «Spero di aver scritto un pezzo di storia»

Filippo Magnini a Riccione disputa i 200 sl, arriva terzo senza il tempo limite per gli Europei in corta e fuori dalla vasca annuncia il ritiro dalle gare: «Grazie, per 27 anni siete stati la mia famiglia, ma era il momento giusto». Chiude la sua carriera con 54 medaglie complessive e le perle dei due titoli mondiali dei 100 sl nel 2005 e nel 2007.

