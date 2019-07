Malagò: «Mai detto che Milano-Cortina è a rischio, nel pomeriggio incontro con Sabelli»

«Milano-Cortina non è a rischio, nessuno lo ha mai detto. Sono considerazioni di altra natura quelle espresse ieri». E' quanto assicura il presidente del Coni Giovanni Malagò, all'indomani delle parole dure usate in Senato riguardo il ddl in materia di sport e i rischi che corre l'Italia agli occhi del Cio. La volontà, comunque, è quella di ricucire: «E' previsto che io incontri Sabelli nel pomeriggio, nei giorni passati ci siamo visti moltissimo. C'è l'intenzione di fare una cosa buona per tutti», ha aggiunto il numero uno dello sport italiano.



Valente: «Da Malagò parole irresponsabili». Giorgetti: «Polverone senza senso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA