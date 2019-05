Malagò: «Le parole di Binaghi sul centrale? Sono dispiaciuto e contrariato»

«Non solo ho letto le dichiarazioni di Binaghi ma le ho anche sentite, sono molto dispiaciuto e contrariato». Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in merito alle accuse del numero uno della Federtennis alla precedente gestione di Coni Servizi sulla copertura del Centrale del Foro Italico. «Avevo esortato tutti, sia in Giunta che al consiglio nazionale - rileva Malagò a margine di un evento al Coni - di mettere da parte qualsiasi tipo di polemica fino al 24 giugno (quando a Losanna si giocherà la partita della candidatura olimpica di Milano-Cortina, ndr) altrimenti ogni cosa viene strumentalizzata dai nostri competitor o da chi non vuole il bene del sistema Italia. E invece puntualmente (Binaghi, ndr) ha disatteso tutto questo il giorno dopo. Mi fermo qui, ma dopo il 24 giugno mi sentirete dire altro».

