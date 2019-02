Manuel Bortuzzo, Filippo Magnini gli scrive su Instagram: «Non mollare»

next

Il dramma di Manuel, che a causa di una lesione completa al midollo spinale, non potrà tornare a camminare, tocca anche il cuore di Filippo Magnini. «Forza Manuel! Da nuotatore quale sei ti dico 'Forza e coraggio, lotta e non mollare mai», recita il messaggio che l'ex capitano della nazionale italiana di nuoto ha mandato via social al giovane di Treviso ferito a Roma.



«Assurdo quello che ti è successo, assurdo quello che stai passando, assurdo quello che sta vivendo la tua famiglia - aggiunge Magnini -. Prego e spero che avvenga il miracolo e che vada tutto a posto».

