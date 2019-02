Trovata la pistola dell'agguato. In un video ripresa tutta la scena

di Alessia Marani e Mirko Polisano

C'è una svolta nelle indagini sulla sparatoria all'Axa: chi ha premuto il grilletto contro Manuel Mateo Bortuzzo (La diagnosi choc - Manuel resterà paralizzato) si è liberato del revolver durante la fuga gettandolo in un prato di Acilia, borgata limitrofa al quartiere residenziale.



La pistola è stata rinvenuta e sequestrata dagli agenti della Squadra Mobile ieri pomeriggio e ora è nei laboratori della Scientifica in attesa di essere analizzata. Come ilestratto dalla colonna vertebrale dell'atleta diciannovenne, originario di Treviso e a Roma dall'autunno scorso per allenarsi con le Fiamme Gialle e che ora non potrà più muovere le gambe. Alcune perizie, irripetibili, potranno essere svolte solo dopo che nell'inchiesta entreranno formalmente i primi indagati.Fin dal primo momento alcuneavrebbero indirizzato l'attenzione degli investigatori su unache si annida tra ledel cosiddetto Villaggio Giuliano, un agglomerato di palazzine popolari tra il centro di Acilia e l'Axa, e Dragona, località non distante. Si tratterebbe di elementi contigui al mondo criminale che ruota attorno agli affari deiche, in questa borgata cresciuta a dismisura dagli anni 90 in poi, hanno messo le mani suUn vecchio vizio di questa parte della città, il, che ha visto crescere all'ombra della Banda della Magliana, boss di spessore

