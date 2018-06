Paratriathlon, il 23enne veronese Marson è d'argento

VERONA - Il Paratriathlon nazionale parla anche veneto: è argento per il 23enne veronese Manuel Marson. L'atleta del Verona Triathlon Km , è secondo per la categoria V2 e 4° assoluto con il tempo di 1 h10' 30". Nella gara disputatasi in Toscana a Porto Sant'Elpidio, tappa dei Campionati Italiani Paratriathlon, Manuel e la sua guida, il fidato amico Marco Pavani (a sin. nella foto) hanno saputo tener testa alla disavventura accorsa nel bel mezzo della frazione a nuoto (750 mt in mare), quando il cordino che li legava è scivolato via. Dopo i 20 km di tandem e i 5 km di corsa, Manuel si dichiara soddisfatto e felice e grato per l’organizzazione e l’affetto del pubblico. Un argento che ripaga le mille fatiche che servono a preparare una competizione simile.



Marson è un uomo dalla determinazione implacabile, dalla serenità contagiosa e dal sorriso disarmante! E’ uno di quegli eroi silenziosi che ti insegna a reagire agli scherzi della Vita. Promessa del calcio veronese, ha saputo ribellarsi alla perdita improvvisa della vista con una grinta esplosiva! Campione italiano di Paratriathlon nel 2015 e nel 2016, vicecampione del mondo 2014, mira alle prossime ParaOlimpiadi.



La preparazione di una gara in generale è estremamente dispendiosa: è uno sport che richiede sacrifici a livello personale e dei costi moltiplicati per due. Quindi Manuel coglie l’occasione per lanciare un appello: «Investite su di me! Il mio sport non è ricco, ma le spese ci sono. Lo sport mi ha salvato la vita, mi ha permesso di non abbattermi: l’ho scoperto sulla mia pelle che si può fare qualsiasi cosa nella vita, a prescindere da limiti e ostacoli. E io voglio ancora continuare a crederci».

