Belinelli in campo con il poster a favore del Bellunese: «Forza» /Foto

di Loris Drudi

Tuta da riscaldamento dei San Antonio Spurs, l'American Airlines di Miami che prende lentamente vita nel pre-partita: Marco Belinelli entra in campo e si sente chiamare nella propria lingua, scena piuttosto rara al di là dell'oceano. A Marco viene allungato un piccolo cartello, e l'azzurro non esita a imbracciarlo e a posare per una foto: «Auronzo, Cadore, Comelico, Agordino, Belluno-Veneto STRONG», con l'ultima O sostituita da un cuore. «Grazie Marco». «No, grazie a te».







Del resto, l'amore per il proprio Paese, Belinelli non l'ha dimostrato soltanto con la fedeltà all'azzurro, ma anche con gesti piccoli ma significativi. Come mercoledì notte in Florida. Dove non ha esitato a spedire un messaggio di sostegno alle popolazioni venete colpite dal tremendo nubifragio degli ultimi giorni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

