Paratleta batte le normodotate: Maria, 23 anni, nuova campionessa italiana di tiro con l'arco

di Gigi Bignotti

LIGNANO (Ud) - Si chiama Maria Andrea Virgilio, ha 23 anni e a Lignano ha vinto i campionati Italiani Fitarco: sembra tutto normale, visto che gareggiavano i cosiddetti normodotati, ma c'è un dettaglio: la giovane neocampionessa è una atleta "diversamente abile" e in carrozzina che ha partecipato al campionato vincendolo.



Lei è palermitana ed è salita a Nordest per l'evento accompagnata dai familiari e dal veneziano Gianni Bonas, suo psicologo nella nazionale Pararchery. Nella foto eccoli tutti sorridenti con Willy Fuchsova, l’allenatore della stessa nazionale e coach di Maria in Sicilia.



La Virgilio ha battuto sulla linea di tiro anche ex campionesse del mondo normodotate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA