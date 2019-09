Massacro di Monaco, 47 anni fa 11 atleti israeliani uccisi dal terrorismo

Un tweet di "Israel in Italy" per ricordare un massacro, quello di Monaco, in cui persero la vita 11 membri della squadra israeliana presente alle Olimpiadi del 1972. Un ricordo terribile, una macchia indelebile, un attentato atroce portato a termine da palestinesi appartenenti al gruppo terroristico "Settembre Nero".



Oggi ricorrono 47 anni dal Massacro di Monaco, un attentato portato a termine da palestinesi appartenenti al gruppo terroristico "Settembre Nero", e nel quale persero la vita 11 membri della squadra israeliana presente alle Olimpiadi del 1972. Sia benedetta la loro memoria. pic.twitter.com/8laJQC1c18 — Israele in Italia 🇮🇱🇮🇹 (@IsraelinItaly) September 5, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA