Matteo Berrettini scalda il Foro Italico. Il romano si allena sul Pietrangeli: applausi e selfie

di Paolo Travisi

“Forza Berrettini!”. Il pubblico di Roma si scalda agli Internazionali di Tennis al Foro Italico, per Matteo Berrettini, che oggi si è allenato allo Stadio Pietrangeli insieme al tedesco Gojowczyk. Maglietta arancione e pantaloncini blu, il tennista romano di 23 anni al Foro si sente a casa. Sulle gradinate bianche del Pietrangeli, tanti appassionati e bambini ad ammirare i suoi scambi. I più giovani gli gridano “facci un autografo”. Lui saluta e sorride, ma non perde la concentrazione, assesta un bel dritto e scattano gli applausi. “Sono contento, ci sono tante facce amiche e ho intravisto ragazzi con cui giocavo quando ero più piccolo, quindi mi sento a casa e sto bene” ci dice a bordo campo.







D’altronde il romano sta vivendo un buon momento, vincitore al torneo di Budapest e finalista a Monaco in Germania. “Sento che la preparazione invernale è stata molto fruttuosa, sono pimpante, mi piace la terra”. E Berrettini non nasconde le sue aspettative. “Voglio godermi ogni partita, divertire il pubblico, lo scorso anno sono andato via con bellissimi ricordi ed emozioni. Questo è l’obiettivo di quest’anno". Ma non solo quello. "I quarti di finale no?" scherza con gli altri cronisti. Al termine dell’allenamento decine di giovani in fila a bordo campo per un selfie, un autografo sulle palline da tennis e tante pacche sulle spalle.

