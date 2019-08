Impresa di Matteo Viola: batte Murray nel Challenger di Maiorca dopo 3 ore di battaglia

di Gigi Bignotti

MESTRE - Uno scalpo di quelli da mettere in.... bacheca e un'impresa da raccontare ai nipoti: il 32enne campione mestrino Matteo Viola ha battuto l'ex numero 1 del mondo Andy Murray in tre set: è accaduto ieri sera al torneo Challenger di Maiorca (patrocinato peraltro da Rafael Nadal). Matteo Viola - che vola così al terzo turno - era opposto a "The Scotsman" e ha vinto in rimonta 3-6, 6-4, 7-6 (3) sfruttando il calo fisico dell'avversario, ancora in fase di recupero dall'operazione.



Che il cammino verso il recupero per Andy Murray fosse difficile era da mettereo in conto. Che però lo battesse un mestrino è davvero un'impresa perché Murray resta un campione assoluto con classe da vendere.



Perso il primo set nettamente, Matteo si è ripreso e nel secondo e terzo ha sfruttato la difficoltà nei recuperi dell'ex numero 1 del mondo e cominciato a ingranare, dando battaglia. Nel secondo set è un break a fare la differenza dopo una serie di servizi strappati da una parte e dall'altra, mentre nel terzo è stato fondamentale il tie break, dove Viola ha concretizzato due minibreak per andare a portare a casa la vittoria (7-3) dopo quasi tre ore.



CARRIERA - Matteo è nato a Mestre e il 7 luglio scorso ha compiuto 32 anni: è professionista dal 2004 quando era appena 17enne.



In carriera ha vinto tre tornei Challenger in singolare (il primo a Vittorio Veneto) e ben 5 in doppio. Ha partecipato a Wimbledon e agli Australian Open.



Tuttora residente a Marghera, si è diplomato allo Zuccante e ha iniziato a giocare nel Tc Mestre

