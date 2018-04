Chi è Michael Goolaerts, il ciclista belga colpito da infarto alla Roubaix

di Marco Lobasso

Michael Goolaerts è un ciclista belga della nuova generazione degli under 24 (a luglio compirà 24 anni), di belle speranze, che da tre stagioni rappresenta uno dei punti fermi del team belga professional Vérandas Willems-Crelan. Ha vinto una sola gara in carriera, nel 2016 nel Tour della Loira, ma è uno stakanovista del ciclismo professionistico, avendo corso già più di trenta corse nei primi tre mesi di gare. Prima della Parigi-Roubaix aveva corso un'altra Classica Monumento, il Giro delle Fiandre e poi anche la Gand-Wevelgem, sempre in Belgio. L'incidente a Goolaerts è accaduto una ventina di chilometri prima che la Roubaix arrivasse nel tratto più famoso del suo percorso, la Foresta di Arenberg, a meno di cento chilometri dall'arrivo.



