Michael Schumacher, l'omaggio della figlia Gina: vince a cavallo con la tuta della Ferrari

Gina Maria Schumacher, la filgia 22enne dell'ex campione di Formula 1 Michael Schumacher era impegnata in questi giorni nell’Elementa Masters Premiere, l'evento di reining organizzato a Verona. Gina, per l'esibizione finale di tutti i reiner in costume, non ha avuto dubbi quando è venuto il momento di scegliere il proprio abito per lo show: la storica tuta Ferrari. La ragazza ha preparato con cura la sua tuta e anche l’abbigliamento del suo splendido cavallo bianco. Alettone sull dorso e luci sui fianchi per l'animale, che, una dopo l’altra, ha piazzato manovre di reining spettacolari, con Gina concentratissima pilota in rosso proprio come il papà.



Mick Schumacher non esclude un futuro in Formula 1: «Decisione nelle prossime settimane»



Non è il GP di Monza, ma #Fieracavalli2019! Ferrari infiamma il Padiglione 12 di Elementa Masters, con Gina Maria Schumacher in tuta e casco rosso.

L'amazzone regala emozioni al suo pubblico, con un pit stop inaspettato. Un omaggio al padre campione del mondo di Formula 1! pic.twitter.com/vjr38mQwGD — Fieracavalli (@fieracavalli) 10 novembre 2019

Non avrei potuto scegliere altro tema che quello Ferrari per il mio costume. Siamo in Italia, rappresento la famiglia Schumacher e la Ferrari è un mito





La moglie: grazie a michael per quello che ho. A quasi sei anni dal terribile incidente sulle nevi di Meribel del marito Michael Schumacher, la moglie Corinna rompe il silenzio e in un'intervista concessa a Shès Magazine della Mercedes, ripresa da alcuni giornali tedeschi e tabloid britannici, racconta della passione della figlia Gina Maria per gli sport equestri (ha vinto pochi giorni fa una gara di reining in Italia) ma soprattutto per la prima volta parla anche dell'amato marito. Appassionata anche lei, come la figlia 22enne, per i cavalli, Corinna ricorda quando Michael le regalò un ranch con 40 cavalli per il decimo anniversario di matrimonio.



Flavio Briatore boccia Mick Schumacher: «Non è al livello di papà Michael»



«Quando avevo 30 anni - le sue parole - desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo. Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo. Ma non dimentico chi devo ringraziare di tutto questo, ovvero mio marito», aggiunge Corinna rivelando che Michael aveva previsto il successo della figlia: «Mi disse che un giorno Gina Maria sarebbe stata più brava di me e la cosa allora non mi piacque molto. Io lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire tutto. Ma lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece aveva più polso e carattere e questo mio marito l'aveva intravisto». A quasi sei anni dal terribile incidente sulle nevi di Meribel del marito Michael Schumacher, la moglierompe il silenzio e in un'intervista concessa a Shès Magazine della Mercedes, ripresa da alcuni giornali tedeschi e tabloid britannici, racconta della passione della figlia Gina Maria per gli sport equestri (ha vinto pochi giorni fa una gara di reining in Italia) ma soprattutto per la prima volta parla anche dell'amato marito. Appassionata anche lei, come la figlia 22enne, per i cavalli, Corinna ricorda quando Michael le regalò un ranch con 40 cavalli per il decimo anniversario di matrimonio.«Quando avevo 30 anni - le sue parole - desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo. Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo. Ma non dimentico chi devo ringraziare di tutto questo, ovvero mio marito», aggiunge Corinna rivelando che Michael aveva previsto il successo della figlia: «Mi disse che un giorno Gina Maria sarebbe stata più brava di me e la cosa allora non mi piacque molto. Io lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire tutto. Ma lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece aveva più polso e carattere e questo mio marito l'aveva intravisto». ha detto Gina in una dichiarazione che non ha però lasciato spazio ad altri argomenti, nel rispetto della privacy del papà Michael che continua la riabilitazione dopo l’incidente sugli sci di quasi 6 anni fa.

Inevitabile anche la domanda sulle condizioni del sette volte iridato di F1: «Potete stare certi che è nelle migliori mani possibili - ha risposto Corinna - e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere riservato un argomento così delicato come la sua salute». Michael Schumacher, sette titoli iridati in F1, ha avuto un grave incidente con gli sci il 29 dicembre 2013 a Meribel, in Francia, riportando un gravissimo grave trauma cranico. Da allora è in riabilitazione e non è più comparso in pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA