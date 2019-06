È morto Miguel Angel Falasca, allenatore di pallavolo della Saugella Monza

Pallavolo in lutto. Questa mattina è morto per un arresto cardiaco Miguel Angel Falasca, allenatore spagnolo della Saugella Monza con cui aveva recentemente vinto la Challenge Cup. Falasca, 46 anni, ha accusato un malore in mattinata mentre si trovava a Varese con la famiglia. Lascia la moglie e due figli.



"È con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo presidente Alessandra Marzari annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca”, è stato questo l’annuncio della società sportiva monzese sulla pagina Facebook della società.



"Miguel Angel Falasca Fernandez - si legge ancora - allenatore del Saugella Team Monza, è mancato nella mattinata di oggi per un arresto cardiaco. Non esistono delle parole adatte a un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo".



