Ciclismo, Milano-Sanremo: Nibali porta l'Italia in trionfo dopo 12 anni

Capolavoro di Vincenzo Nibali della Bahrein Merida che ha vinto l’edizione numero 109 della Milano-Sanremo, la prima classica Monumento di questa stagione. Il siciliano ha sferrato il suo attacco micidiale nell’ultima parte della salita del Poggio a 6 chilometri dal finale e dopo aver preso il massimo vantaggio in discesa, ha conquistato da solo il traguardo di via Roma a Sanremo. Dal 2006 un italiano non vinceva una Milano-Sanremo, l'ultimo era stato Filippo Pozzato.



Lo Squalo, che gareggia con la maglia del team Bahrain-Merida, ha preceduto di pochi metri l'australiano Caleb Ewan, secondo; il francese Arnaud Demare, terzo; il norvegese Alexander Kristoff, quarto; il belga Jurgen Roelandts, quinto. Il campione del mondo Peter Sagan si è piazzato al sesto posto. Dal 2006 un italiano non vinceva una Milano-Sanremo, l'ultimo era stato Filippo Pozzato. Brutta caduta per Mark Cavendish a 10 chilometri dal traguardo. Il corridore dell’isola di Man ha urtato violentemente uno spartitraffico ed è finito rovinosamente a terra.



«Non lo so nemmeno io cosa ho fatto, oggi correvamo per Sonny Colbrelli. Io dovevo seguire, ho visto il vuoto e ho accelerato, ho visto subito che avevo 20” di vantaggio e non mi sono mai più girato girato. Ho proseguito fino alla fine e, solo a 50 metri dal traguardo, mi sono goduto questa vittoria». Così Vincenzo Nibali, ai microfoni della Rai, dopo il trionfo nella Milano-Sanremo. «Non pensavo di vincere, perché non ero velocissimo - aggiunge -. Penso di avere fatto qualcosa per la storia, me la gusterò piano piano».





