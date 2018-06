Milano batte ancora Trento (90-80) e va sul 2-0

di Marino Petrelli

Bastano cinque minuti alla fine del secondo quarto all’EA7 Milano per segnare il solco e mantenere il vantaggio, anche se con tanti brividi nel finale. L’Olimpia vince 90-80 e si porta 2-0 nella serie scudetto. Determinante il parziale di 14-4, dal 43 pari al 57-47, prima del riposo lungo. La “premiata ditta” Goudelock+Jerrels produce 52 punti in due, Trento prova più volte a rientrare, anche fino al meno tre, ma non è lucida nel finale. Non bastano i 18 di Beto Gomes e i 15 di Silins. La serie si sposta a Trento, l’Aquila, fino adesso imbattuta in casa nei play off, deve dare una scossa se vuole avere un futuro.



Nessuna novità nei quintetti, Milano parte con Cinciarini, Goudelock, Micov, Kuzminskas, Tarczewski. Trento risponde con Forray, Shields, Silins, Sutton e Hogue. Diverso invece è l’impatto di Trento rispetto a gara 1, soprattutto in difesa con raddoppi più efficaci sui blocchi di Milano. 7-9, 12-14 sono due mini vantaggi per l’Aquila che tira meglio dal campo. Goudelock, 26 punti nella prima partita, ne mette sette in fila e tiene Milano in partita, nonostante sei palle perse. Silins segna da tutte le parti, Beto Gomes non sbaglia i liberi, Trento avanti 22-29 all’ottavo. Jerrels e Goudelock inventano due canestri ad altissimo coefficiente di difficoltà e il quarto si chiude 27 – 29. Anche nel secondo quarto ritmo e punteggio restano alti. Gli ospiti allungano fino al 29-36, l’Olimpia ricuce, pareggia sul 39 e sorpassa con un sottomano di Gudaitis al 15esimo. Trento ha un pericoloso black out, Jerrels ha la mano caldissima (5/5 da tre e 21 punti), Goudelock lo segue e Milano scappa via sul 52-43. Al riposo lungo EA7 avanti 57-47 con un impressionante 10/14 da tre e un complessivo 63 per cento dal campo .



Al rientro in campo Buscaglia chiede ai suoi una difesa più intensa, ma Milano continua a segnare da fuori e finalmente anche da sotto. 62-49 al 23esimo, 68-60 al 27esimo con il ventesimo punto del “mini Mamba” Goudelock. Trento ha più di qualche occasione per rientrare, ma tre errori consecutivi in attacco rovinano i piani degli ospiti. L’EA7 mantiene il vantaggio in doppia cifra alla fine del terzo quarto: 71-61. Gutierrez e Pascolo commettono il rispettivo quarto fallo, Beto Gomes si prende due triple importanti e Trento arriva fino al 74-71 al 34esimo ed è tutta un’altra partita al Forum. E’ l’ultimo sussulto della Dolomiti Energia, complice anche un antisportivo di Sutton. Micov e Gudaitis segnano punti che danno respiro, 82-73, Jerrels trova un buon tiro cadendo all’indietro. Finisce 90. 80. Milano tiene il fattore campo, Trento ha bisogno di due grandi partite per riaprire la serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA