Milano, un'altra sconfitta a Tel Aviv: il Maccabi vince 94-92

di Marino Petrelli

Milano chiude il girone di andata in Eurolega con una sconfitta a Tel Aviv. Allo Yad Eliyahu finisce 94-92 con tanti rimpianti. Dal 1987, è la decima sconfitta consecutiva in Israele. Il Maccabi, alla quarta vittoria nelle ultime cinque partite, trova una serata di grazia da tre punti, 14/23 pari al 61 per cento, e un Johnny O’Bryant, ex Bucks e Hornets, da 32 punti (5/7 da tre). Alex Tyus, ex Cantù, ne mette 16. A Milano non bastano i soliti Nedovic, James e Micov, 49 punti in tre. Dopo 15 partite, l’AX è con sette vinte e otto perse, nel girone di ritorno servirà un approccio diverso per arrivare tra le prime otto.



Al Maccabi fa bene il cambio tecnico in panchina, via Spahjia, dentro Sfairopoulos, ex allenatore dell’Olimpiacos, e ora si rilancia in classifica. Buona la sua partenza: 5-0, poi 10-7 con Kane e Wilbekin i due più pericolosi degli israeliani. La AXX si sveglia dal torpore, Nedovic e Brooks fanno il break per il 15-22 all’ottavo. Il primo quarto finisce 21-24. Roll e O’Bryant con le triple riportano il Maccabi avanti 29-26, ma la partita è vivace ed equilibrata: al 17esimo è 39-39. Al riposo lungo Milano chiude avanti 46-48.



Ancora Nedovic e Micov in apertura di terzo quarto tengono avanti Milano: 50-55 al 23esimo. Poi la partita cambia. O’Bryant è caldissimo e con tre triple riporta avanti il Maccabi 68-63 al 27esimo. Pianigiani è costretto a chiamare time out per bloccare un parziale aperto di 18-8. Nedovic e James si caricano di falli, Milano pareggia sul 75 allo scadere del terzo quarto con una tripla di James. L’Olimpia torna avanti con Gudaitis e Kuzminskas, 75-79 al 33esimo, poi James fissa il 78-83. Un mostruoso O’Bryant pareggia sull’83 al 35esimo. Kane trova il sorpasso, 88-87, con l’ennesima tripla di serata per i padroni di casa. Micov con un gioco da tre punti trova il sorpasso, 91-92, a 68 secondi dalla fine. Tre liberi riportano avanti il Maccabi: 94-92 a 19 secondi. Milano sceglie di vincerla nei quaranta regolamentari, ma la tripla di Brooks sbatte sul ferro.



