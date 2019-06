Ruiz manda al tappeto Joshua e si prende il mondiale

Clamorosa sorpresa al Madison Square Garden di New York dove, nella notte italiana, Anthony Joshua, l'imbattuto campione mondiale dei massimi Wba, Ibf e Wbo, è stato sconfitto a sorpresa dal 29enne semisconosciuto Andy Ruiz per k.o.t alla settima ripresa. Un epilogo davvero inaspettato (il californiano di origini messicane era quotato 20-1 dai bookmakers) ma che nel corso del match è apparso quasi scontato visto che lo sfidante è riuscito a mettere al tappeto il campione britannico per ben quattro volte nel giro di sette round (due volte nel terzo round e altre due volte nel settimo, prima che l'arbitro Mike Griffin mettesse fine all'incontro).



Una sconfitta, quella di Joshua, che a molti riporta alla memoria l'altrettanto clamorosa sconfitta subita da Mike Tyson quasi 30 anni fa (febbraio 1990) contro lo sconosciuto Buster Douglas che, di fatto, coincise con l'inizio della parabola calante di Iron Mike. A dare ancora più i contorni dello stupore al match nel tempio della boxe c'è anche da ricordare che l'iniziale avversario di Joshua sarebbe dovuto essere Jarrell Miller, il quale però non ha ottenuto la licenza dopo aver fallito i test antidoping. Da qui la scelta di dare l'opportunità di sfidare il campione britannico a Ruiz, scelto come avversario dopo settimane di trattative e che da stanotte è il nuovo campione del mondo.

