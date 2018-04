Curling, prima vittoria azzurra ai mondiali: Russia battuta 9-6

Alla terza occasione, l'Italia del curling fa centro. Arriva la prima vittoria per gli azzurri ai Mondiali di Las Vegas: la formazione tricolore guidata dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Soren Gran, sconfitta all'esordio dalla Norvegia, nella seconda giornata della rassegna iridata ha dapprima subito un altro ko (6-4) per mano della Scozia, quindi ha reagito con orgoglio conquistando il primo successo di questa edizione grazie a una bella rimonta sulla Russia (9-6) condita da una prestazione convincente, soprattutto nella seconda metà di gara. «Vincere dà fiducia e noi ne avevamo bisogno. Abbiamo disputato due buone gare con Norvegia e Scozia, partite che sono girate male ma in cui si sarebbe potuto raccogliere di più - il commento del coach azzurro - Contro la Russia era davvero importante vincere. Siamo partiti male e abbiamo fatto fatica a entrare nel match ma nella seconda metà ci siamo ripresi e voglio vedere questa attitudine da parte dei ragazzi per tutti e dieci gli end a partire già dal prossimo incontro». Per l'Italia sul ghiacchio c'erano Joel Retornaz (skip, Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (fourth, Aeronautica Militare), Daniele Ferrazza (lead, Curling Cembra) e Andrea Pilzer (second, Curling Cembra).



Azzurri ora settimi in classifica a pari merito con Olanda, Russia e Stati Uniti e a cui tocca nel prossimo match l'ardua impresa di battere il Canada dello skip Gushue campione in carica. Al termine del girone le migliori sei formazioni qualificate passeranno ai playoff: le prime due accederanno direttamente alle semifinali, mentre la terza incrocerà la sesta in uno scontro diretto e allo stesso modo la quarta e la quinta, così da definire le altre due semifinaliste. L’8 aprile, giornata conclusiva della rassegna iridata, si disputeranno le finali per le medaglie.



La classifica: 1. Svezia (4/0); 2. Corea del Sud (3/0); 2. Norvegia (3/0); 3. Canada (2/1); 3. Cina (2/1); 3. Scozia (2/1); 7. ITALIA (1/2); 7. Olanda (1/2); 7. Russia (1/2); 7. Stati Uniti (1/2); 11. Germania (0/3); 11. Giappone (0/3); 11. Svizzera (0/3).

