Niente podio per Margherita Panziera. Regan Smith vince la medaglia d'oro nei 200 dorso ai campionati del mondo di Gwangju. La statunitense trionfa in 2'03''69 precedendo l'australiana Kaylee McKeown (2'06''32) e la canadese Kylie Masse (2'06''62). Amaro quarto posto per la campionesse europea della distanza, la veneta Panziera (2'06''67)

