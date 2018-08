Montreal, Halep e Svitolina in semifinale: battute Garcia e Mertens

Simona Halep approda in semifinale al torneo Wta di Montreal (cemento, montepremi 2.820.000 dollari). La romena, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la francese Caroline Garcia, numero 6 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e 28 minuti. Centra la semifinale anche l'ucraina Elina Svitolina, numero 5 del mondo e del tabellone, che supera la belga Elise Mertens, numero 15 Wta e 14 del seeding, per 7-5, 6-3 in un'ora e 25 minuti.

