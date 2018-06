Vela, all'asta i cimeli del "Moro di Venezia". Il 4 luglio, 226 lotti

Duecentoventisei lotti di oggetti che hanno fatto la storia recente della vela italiana. Vanno all'asta il 4 luglio live sul sito di Aste Bolaffi (www.astebolaffi.it) alcuni oggetti e cimeli dello storico Moro di Venezia. In catalogo oggetti di design di Gio Ponti, come lo specchio raffigurante «Gli amori delle sirene» (base d'asta euro 5.000) a una speciale raccolta di memorabilia legati a uno dei capitoli più appassionanti della storia della vela italiana, il Moro di Venezia, l'imbarcazione voluta da Raul Gardini sfidante nella Coppa America 1992 e vincitrice della Louis Vuitton Cup.



Nella collezione di Gabriele Bassetti, membro dell'equipaggio del Moro V durante le sfide di Coppa America e comandante di vari Moro, ci sono alcune rarità come due mezzi scafi del Moro V in carbon look realizzati con particolari di recupero della coperta di poppa dell'imbarcazione tagliati per alleggerirla in vista della finale di Coppa America (basi euro 1.500 e 2.000), la penna del gennaker G46E con le firme dell'equipaggio capitanato da Paul Cayard (base euro 500), il tavolo del pozzetto del Moro di Venezia II, il maxi yacht varato nel 1983 con cui Raul Gardini diede inizio all'avventura (base euro 2.500).



