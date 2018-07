Mtb, marathon da urlo ai piedi delle Tre Cime "olimpiche"

di Damiano Tormen

Auronzo caput mundi della mountain bike. Tra un mese e mezzo ospiterà i Mondiali Marathon delle ruote grasse. Il 15 settembre i ciclisti più forti si daranno battaglia sui sentieri sotto le Tre Cime. Mica male per il Comune di Auronzo. Il Campionato Mondiale di Mountain Bike Marathon è stato presentato ieri mattina a Roma, nella sede del Coni. C'erano i presidenti della Regione, Luca Zaia, e della Provincia, Roberto Padrin, oltre agli organizzatori della Pedali di Marca, al sindaco di Auronzo e al padrone di casa, Giovanni Malagò. L'evento iridato vedrà il percorso svilupparsi interamente sulle Dolomiti Patrimonio dell'Unesco. Sarà n momento di sport, ma anche di promozione turistica della montagna veneta.



«È un periodo che al Coni siamo di casa ha sottolineato il presidente della Regione Luca Zaia perché lo sport veneto è ricco di fermenti e iniziative, tutte ai massimi livelli, e con il Coni e il presidente Malagò abbiamo un ottimo rapporto, sia istituzionale che personale. Dove c'è da fare sport ad alto livello il Veneto non si tira mai indietro. In questo caso, ancora una volta, sposando l'aspetto agonistico di una disciplina del pedale altamente spettacolare come la mountain bike, con la valorizzazione naturalistica delle Dolomiti Patrimonio Unesco, e con l'abbinamento di una giornata dedicata agli amatori, che seguirà il mondiale con in lizza veri e propri funamboli. Siamo la Regione più ciclistica d'Italia per tesserati e praticanti e ci meritiamo anche con il lavoro di migliaia di volontari di ospitare le manifestazioni più spettacolari del mondo».

LA GARA IRIDATA

La competizione, targata 3Epic e organizzata dal team Pedali di Marca, dal Comune di Auronzo di Cadore e dal Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, con il contributo della Regione Veneto, si dividerà in un percorso maschile di 113 chilometri con 4.500 metri di dislivello positivo e uno femminile lungo 98 chilometri con 3.600 metri di dislivello. Partenza e arrivo della gara saranno ad Auronzo; in mezzo, il lago di Misurina, la foresta di Somadida, Monte Piana e soprattutto le Tre Cime. I migliori biker della specialità provenienti da tutto il mondo si sfideranno per conquistare il titolo iridato detenuto dall'austriaco Alban Lakata e dalla danese Annika Langvad, lungo un tracciato spettacolare che vedrà l'inaugurazione della nuova discesa dalle Tre Cime: il Trail 10+1 Gunn Rita Dahle, dedicata alla campionessa norvegese che nell'occasione darà il suo addio alle due ruote, prende il nome dalle 10 medaglie d'oro ai 10 mondiali di Mountain Bike e dalla vittoria olimpica ai Giochi di Atene 2004.

IL GIORNO DOPO

Le emozioni continueranno anche il 16 settembre, quando nello stesso splendido scenario dolomitico andrà in scena la quarta edizione della 3Epic MTB Marathon: tre percorsi dedicati agli amatori con diversa lunghezza e dislivello che in parte si sovrapporranno al tracciato del Mondiale.



