Murray ancora out: rinuncia anche al torneo di Brisbane. Open in dubbio

Andy Murray rinuncia al torneo Atp di Brisbane e rimane in dubbio per l'Australian Open, primo Slam della nuova stagione in programma a metà gennaio. Il trentenne scozzese, sceso al numero 16 del mondo, è stato costretto al forfait a causa del problema all'anca destra che lo aveva già tenuto per diversi mesi lontano dai campi. Murray era tornato in campo la settimana scorsa nel torneo esibizione di Abu Dhabi per sostituire il serbo Novak Djokovic, anch'egli infortunato, ma accettando di giocare un solo set contro lo spagnolo Bautista Agut. Lo scozzese non scendeva in campo da metà luglio, quando era stato sconfitto nei quarti di Wimbledon dallo statunitense Querrey.

