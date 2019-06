Trionfa Rafa Nadal. Che vince il Roland Garros, secondo Slam stagionale, battendo in quattro set l'austriaco Dominic Thiem, finalista a Parigi anche un anno fa sempre contro il maiorchino. Per lo spagnolo, che si è imposto col punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1 si tratta della 12ma vittoria nel torneo parigino, la 18/a in un Major.

