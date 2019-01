Brisbane, Nadal si ritira per un problema alla coscia

Lo spagnolo Rafael Nadal si è ritirato dal «Brisbane International», torneo Atp 250 in svolgimento sui campi in cemento del Queensland Tennis Centre della città australiana. Slitta ancora dunque il rientro nel circuito per un match ufficiale dello spagnolo, numero 2 del ranking mondiale, che in quanto prima testa di serie avrebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno per affrontare il francese Jo-Wilfried Tsonga, in tabellone con il ranking protetto (numero 239 Atp): il maiorchino è stato costretto al forfait per un'elongazione muscolare alla coscia sinistra evidenziata anche da una risonanza magnetica, problema che si era procurato la settimana scorsa ad Abu Dhabi dove aveva partecipato al «Mubadala World Tennis Champioship», torneo esibizione nel quale Nadal aveva ceduto in semifinale al sudafricano Kevin Anderson e poi aveva rinunciato alla finalina. «Va molto meglio di quattro giorni fa e volevo giocare ma mi hanno indotto alla prudenza le raccomandazioni dei medici, che hanno detto che può aggravarsi con il rischio di dover poi saltare Melbourne», ha spiegato il 32enne Rafa, assente dal tour dalla semifinale degli Us Open in cui si era ritirato contro l'argentino Del Potro.

