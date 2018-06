Nations League, l'Italia supera la Cina 3-1

di Redazione Sport

Comincia con una vittoria (la sesta) il cammino dell'Italia nel quarto round di Volleyball Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. Nel primo match di giornata Lanza e compagni hanno avuto ragione della Cina con il punteggio di 3-1 (25-23, 25-21, 19-25, 25-17) al termine di una gara non particolarmente avvincente dal punto di vista della spettacolarità, ma che risulta di fondamentale importanza per il prosieguo della manifestazione per la formazione tricolore. Nel complesso gli azzurri hanno disputato una gara ordinata, giocando una buona pallavolo dall'inizio alla fine dando sempre la sensazione di riuscire a gestire la gara tenendo sotto controllo la giovane formazione allenata da Lozano. Unico passaggio a vuoto il terzo set quando, più per demeriti azzurri che per meriti cinesi, la formazione dell'estremo oriente è riuscita a fare suo il parziale allungando la partita al quarto e conclusivo set. Top scorer tra gli azzurri Gabriele Maruotti a quota 17, dietro di lui Gabriele Nelli con 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA