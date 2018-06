Nba, 43 punti di Durant: Warriors sul 3-0 con Cleveland

I Golden State Warriors a un passo dal successo nelle Finals Nba. I detentori dell'anello, a caccia del terzo titolo in 4 anni, hanno battuto 110-102 i Cleveland Cavaliers portando la serie sul 3-0. A brillare nella notte della Quicken Loans Arena un monumentale Kevin Durant autore di 43 punti tra cui un tiro da 3 scagliato da 13 metri che in un finale di gara concitato permette ai Warriors di portarsi avanti di 6 punti a una manciata di secondi dalla sirena. In ombra invece Stephen Curry che chiude mettendo a referto 11 punti. Parte bene Cleveland che dopo il primo parziale è avanti 29-28, all'intervallo lungo i padroni di casa aumentano il distacco, 58-52, ma nel terzo quarto i Warriors mettono il turbo con un parziale di 31-23 che li porta a +2.



L'ultima frazione di gioco vede i Cavs riacciuffare la parità, 84-84, grazie a Rodney Hood, sempre Hood porta poco dopo avanti i californiani, 87-86. Dopo un testa a testa caratterizzato da sorpassi e contro-sorpassi si arriva a 3'11 dalla sirena con Kevin Love che mette a segno 2 tiri liberi portando i Cavaliers 97-96. Nel finale i Warriors riescono a girare a proprio favore l'inerzia della gara grazie ai canestri pesanti di Curry (7 punti ndr), Iguodala e Green. Delusione per i Cavs che non riescono a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi; i californiani hanni in LeBron James il migliore marcatore con 33 punti seguito a 20 da Kevin Love. Cleveland è ora chiamata a una 'mission impossiblè ovvero rimontare uno svantaggio di 3-0, impresa mai riuscita nella storia delle Finals Nba. Venerdì notte gara 4 coi Warriors che avranno a disposizione il primo match point per chiudere la serie.

