Nba, Belinelli realizza 25 punti e i Sixers vincono la prima con Miami

di Redazione Sport

Marco Belinelli inizia alla grande la post season Nba con Philadelphia. I Sixers hanno vinto gara 1 del primo turno playoff contro Miami per 130-103. Al Wells Fargo Center l'azzurro offre un contributo fondamentale al successo dei suoi, il 17esimo consecutivo, mettendo a referto 25 punti (career high ai playoff), 2 rimbalzi e altrettanti assist in 33 minuti sul parquet. Con Belinelli brillano anche JJ Redick, autore di 28 punti, e Ersan Ilyasova, che chiude con una doppia doppia da 17 punti e 14 rimbalzi. A Miami non bastano i 26 punti di Kelly Olynyk per evitare la sconfitta. I playoff cominciano nel migliore dei modi anche per i campioni in carica di Golden State, che dominano gara 1 contro San Antonio vincendo per 113-92. I Warriors devono fare ancora a meno di Stephen Curry, ma si godono le ottime prestazioni di Klay Thompson (27 punti), Kevin Durant (24 punti) e Draymond Green (12 punti e 11 assist).

