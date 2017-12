Nba, Boston vola ancora uno stop per gli Atlanta Hawks di Belinelli

di Redazione Sport

Ancora una sconfitta per gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, ancora una vittoria per i Boston Celtics lanciatissimi in vetta alla classifica. Questo il responso della notte Nba, nella quale si sono giocate appena cinque partite. Atlanta ha dovuto cedere le armi ai Cleveland Cavaliers con il punteggio di 121-114. Belinelli e compagni sono stati in partita fino all'ultimo, ma poi si sono dovuti arrendere alla netta superiorità dei rivali, trascinati da James (24 punti) e Love (25). Bene l'azzurro, 18 punti in 18 minuti. Continua la corsa di Boston in vetta alla Eastern, stanotte a farne le spese sono stati i Philadelphia 76ers, battuti 108-97. Serata di grazia per Kyrie Irving, che ha segnato 36 punti. Un altro ko invece per i Los Angeles Clippers, ancora privi dell'infortunato Danilo Gallinari, usciti sconfitti dalla gara con gli Utah Jazz per 126-107. Nelle altre partite di questo turno, Milwaukee ha battuto Portland per 103-91 e Denver ha vinto in casa dei Chiacago Bulls per 111-110.

© RIPRODUZIONE RISERVATA