Nba Finals, i Raptors vincono gara 1 contro i Warriors

Toronto parte col piede giusto vincendo all'Air Canada Centre gara 1 della finale Nba contro i Golden State Warriors. I Raptors si impongono sui detentori dell'anello 118-109, sugli scudi Pascal Siakam che realizza il suo best score in una partita di playoff mettendo a referto 32 punti, bene anche Kawhi Leonard, 23 punti, e Marc Gasol, 20. Avanti 25-21 dopo il primo parziale, i Raptors allungano arrivando all'intervallo 59-49, recupera terreno Golden State, a caccia del terzo titolo consecutivo, nel terzo quarto, 88-81, ma nell'ultima frazione di gioco Toronto non perde la testa e riesce a portare a casa il primo preziosissimo punto. A pesare sui Warriors l'assenza di Kevin Durant e con un Cousins non al meglio. Stephen Curry chiude a 34 punti, 21 per Klay Thompson. L'appuntamento è per gara 2 che si disputerà nella notte tra domenica e lunedì sempre a Toronto.

