Nba, Gallinari non basta: Clippers ko in casa contro i Blazers

Quarta sconfitta di fila per i Los Angeles Clippers (17-13) che cedono in casa 131-127 ai Portland Trail Balzers (17-13) nonostante i 39 punti di Tobias Harris e i 22 di Danilo Gallinari. L'azzurro aggiunge 5 rimbalzi e tre assist. Per la franchigia dell'Oregon sugli scudi i soliti Damian Lillard (39 punti e 6 assist) e CJ McCollum (27 punti). Serata positiva invece per Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs (16-15) che all'AT&T Center sconfiggono nettamente i Philadelphia 76ers (20-12) per 123-96. Il bolognese gioca 18' e realizza 6 punti con due triple. Tra i neroargento bene LaMarcus Aldridge (20 punti e 10 rimbalzi) e DeMar Derozan (20 punti e 7 assist). Uno strepitoso James Harden trascina i suoi Houston Rockets (15-14) alla quarta vittoria di fila sconfiggendo Utah (14-17) con il punteggio di 102-97. Il 'barbà va a referto con 47 punti, 6 rimbalzi e 5 assist ed è decisivo nel successo sui Jazz, a cui non basta un Donovan Mitchell da 23 punti, 8 rimbalzi e 5 assist.



Tutto facile per i campioni Nba in carica dei Golden State Warriors (21-10) che superano alla Oracle Arena i Memphis Grizzlies (16-14) 110-93. Tra i californiani festa per i 15.000 punti in carriera di Stephen Curry e per il sorpasso di Kevin Durant a Larry Bird nella classifica dei migliori realizzatori della storia Nba. Infine successo esterno dei Milwaukee Bucks (20-9) sul campo dei Detroit Pistons (14-14) per 107-104. Per la franchigia del Wisconsin oltre alla doppia doppia d'ordinanza per Giannis Antetokounmpo (32 punti e 12 rimbalzi) ci sono i 22 punti e 6 assist di Khris Middleton. Ai Pistons non basta la tripla doppia di Blake Griffin da 19 punti, 11 assist e 10 rimbalzi.

