Nba, Harden super: Houston batte Denver

Houston sgambetta Denver con la solita prestazione super di James Harden. I Rockets si impongono in casa contro la migliore squadra della Western Conference del campionato Nba per 125-113. Il 'Barbà firma il successo dei suoi con una doppia doppia da 32 punti e 14 assist, ma è ottima anche la prova di Clint Capela che chiude con 31 punti e 9 rimbalzi. Ai Nuggets non basta Nikola Jokic (24 punti e 13 rimbalzi) per evitare la sconfitta. Continua intanto il momento positivo di San Antonio, che espugna il parquet di Detroit con il punteggio di 119-107. A trascinare la squadra di Gregg Popovich, alla quinta vittoria di fila, sono DeMar DeRozan (26 punti) e LaMarcus Aldridge (25 punti). L'azzurro Marco Belinelli contribuisce con 9 punti, un rimbalzo e un assist in 22 minuti di gioco. I Pistons, invece, finiscono al tappeto nonostante i 34 punti di Blake Griffin.

