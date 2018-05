Nba, i Jazz sbancano Houston e nella serie vanno sull'1-1

di Redazione Sport

Torna in parità la serie della semifinale di Eastern Conference tra Utah Jazz e Houston Rockets. Nonostante un vantaggio di 19 punti messo a rischio nella seconda parte di gara, i Jazz battono 116-108 Houston nella difficile trasferta al Toyota Center portandosi sull'1-1. Grande protagonista della serata per Utah è Joe Ingles coi suoi 27 punti, seguito da Donovan Mitchell, 17 punti e 11 assist. Gara in altalena per i Jazz avanti 36-28 dopo il primo parziale, la squadra ospite scappa a +19 ma si fa rimontare da Houston che arriva all'intervallo lungo con un ritardo di 64 punti a 55, un convincente 30-22 nel terzo quarto riporta in corsa i texani ma i Jazz mettono a segno una serie di 16 punti a 2 che li riportano in quota fino alla sirena finale. In casa Rockets il migliore sotto canestro è James Harden, 32 punti e 11 assist, seguito a 23 da Chris Paul. La sfida si sposta adesso a Salt Lake City dove nella notte di venerdì è in programma gara 3.

