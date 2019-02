Nba, i Lakers beffano Boston, sconfitte per Gallinari e Belinelli

I Los Angeles Lakers vincono in casa dei Boston Celtics con un canestro a fil di sirena di Rajon Rondo. Il grande ex mette a referto una doppia doppia da 17 punti e 10 assist, con la ciliegina sulla torta nel finale che regala la vittoria ai californiani. I Lakers si impongono dopo avere recuperato dal -18 del secondo quarto e dal -6 a 1'24« dalla fine. Il migliore tra i gialloviola è LeBron James con una tripla doppia da 28 punti, 12 rimbalzi e altrettanti assist. Ai Celtics non bastano la doppia doppia di Jayson Tatum (22 punti e 10 rimbalzi) e i 24 punti di Kyrie Irving per evitare la sconfitta. Serata amara per l'altra metà di Los Angeles, con i Clippers che finiscono al tappeto sul parquet di Indiana per 116-92. Sugli scudi Bojan Bogdanovic con 29 punti, il migliore dei Pacers. Nella serataccia dei Clippers fa quel che può Danilo Gallinari, al rientro dopo 10 partite di stop per i problemi alla schiena e autore di 12 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti. Nella notte Nba arriva anche la terza sconfitta di fila di San Antonio Spurs, superati da Portland per 127-118. Il successo dei Blazers è firmato da CJ McCollum con 30 punti, mentre agli Spurs non bastano i 35 punti di DeMar DeRozan. Non brilla nemmeno l'azzurro Marco Belinelli, che chiude con 8 punti e 5 rimbalzi in 25 minuti.

