Nba, ciclone Westbrook: Okc batte e sorpassa San Antonio

Si fa sempre più serrata in Nba la lotta per un posto nei playoff. Nel turno di questa notte grande impresa di Oklahoma, che ha battuto 104-94 i San Antonio Spurs, scavalcandoli in classifica nella Western Conference. Partita delicatissima, orientata dalla tripla doppia di Russell Westbrook (21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) che costa agli Spurs una pericolosa battuta d'arresto, anche se la lotta per un posto fra le prime otto è ancora apertissima. Nella notte i Washington Wizards hanno vinto 129-102 su Miami Heat, mentre i Clippers di Danilo Gallinari sono andati a vincere in casa di Orlando Magic con il punteggio di 113-105, e ora in classifica sono ottavi e guardano da vicino gli Spurs. Discorso diverso nella Eastern Conference, dove la griglia delle prime otto sembra pressochè consolidata, salvo sorprese clamorose. Gli Hornets hanno vinto con il punteggio di 122-115 sui Phoenix Suns. Successo molto largo, ma anche ininfluente ai fini della classifica per i Dallas Mavericks a Memphis per 114-80.

