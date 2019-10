Nba, frattura alla mano sinistra per Stephen Curry

Frattura della mano sinistra per la stella dei Golden State Warriors, Stephen Curry, vittima di una caduta nella sfida persa dai Warriors 121-110 contro i Phoenix Suns alla Oracle Arena. L'infortunio a 8«31 del terzo quarto dopo un contrasto di gioco con Aaron Bynes. Visitato dal medico sportivo dei Warriors, Rick Celebrini, Curry non è rientrato in campo. Nelle prossime ore si deciderà la strategia da adottare, se operare la mano di Curry o procedere con una terapia conservativa con gesso protettivo.



Serata da incorniciare per James Harden autore di 59 punti, in 37 minuti, nella sfida vinta dagli Houston Rockets 159-158 contro i Washington Wizards. La stella dei Rockets (18 su 32 dal campo, 6 su 14 dall'arco e 17 su 18 dalla lunetta) è protagonista nella rimonta dei texani alla Capital One Arena, sono suoi a 2«4 dalla sirena i due tiri liberi che fissano il risultato in favore di Houston (3-1 in stagione). Gara in sostanziale parità dopo il primo quarto, 35-34 per i Rockets, all'intervallo lungo sono i padroni di casa a chiudere avanti, 76-77, nel terzo parziale scatto dei Wizards, 117-112, un -5 recuperato nell'ultima frazione da Houston che chiude avanti di 1 solo punto. Il migliore di Washington (1-3 in stagione) è Bradley, 46 punti. Esordio bagnato con 23 punti da Rui Hachimura, 21 per Davis Bertans.

